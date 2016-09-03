Кулижников пробежал с хода 500 м в Коломне быстрее рекорда мира

Российский конькобежец Павел Кулижников пробежал дистанцию 500 м на сборе в Коломне быстрее рекорда мира. Спортсмен опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с контрольных стартов, где на табло значится результат 33,80 секунды на 500 м. Официальный мировой рекорд принадлежит Кулижникову (33,98), он был установлен на высотном катке в Солт-Лейк-Сити 20 ноября 2015 года.

- Это был круг с хода, конечно, это совсем другая история, и совсем другой был бы результат. Паша не делал старт, не знаю, по какой причине, - цитирует "Р-Спорт" генерального директора конькобежного центра "Коломна" Сергея Орлова. - Но результаты почти у всех в принципе там очень приличные, и у Ольги Фаткулиной в том числе, хотя, как понимаю, никто из них не бежал на полную.