14:30 | КОНЬКИ

Кулижников пробежал с хода 500 м в Коломне быстрее рекорда мира

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Российский конькобежец Павел Кулижников пробежал дистанцию 500 м на сборе в Коломне быстрее рекорда мира. Спортсмен опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с контрольных стартов, где на табло значится результат 33,80 секунды на 500 м. Официальный мировой рекорд принадлежит Кулижникову (33,98), он был установлен на высотном катке в Солт-Лейк-Сити 20 ноября 2015 года.

- Это был круг с хода, конечно, это совсем другая история, и совсем другой был бы результат. Паша не делал старт, не знаю, по какой причине, - цитирует "Р-Спорт" генерального директора конькобежного центра "Коломна" Сергея Орлова. - Но результаты почти у всех в принципе там очень приличные, и у Ольги Фаткулиной в том числе, хотя, как понимаю, никто из них не бежал на полную.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20160903/1061334431.html

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