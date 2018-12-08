Кулижников победил на этапе Кубка мира в Польше

Россиянин Павел Кулижников одержал победу во втором старте на этапе Кубка мира в Польше на дистанции 500 метров. Вторым и третьим стали японцы Тацуя Синхама и Юма Мураками.
Россиянин Руслан Мурашов - восьмой, Виктор Муштаков – 13-й.
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Мужчины
500 м
2-й забег
1. Павел Кулижников (Россия) - 34,672
2. Тацуя Синхама (Япония) - 34,876
3. Юма Мураками (Япония) - 34,953
4. Рехеи Хага (Япония) - 35,231
5. Ким Чун Хо (Корея) - 35,233
6. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 35,260...
8. Руслан Мурашов (Россия) - 35,343...
13. Виктор Муштаков (Россия) - 35,394
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