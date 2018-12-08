Кулижников победил на этапе Кубка мира в Польше

Россиянин Павел Кулижников одержал победу во втором старте на этапе Кубка мира в Польше на дистанции 500 метров. Вторым и третьим стали японцы Тацуя Синхама и Юма Мураками.

Россиянин Руслан Мурашов - восьмой, Виктор Муштаков – 13-й.

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Мужчины

500 м

2-й забег

1. Павел Кулижников (Россия) - 34,672

2. Тацуя Синхама (Япония) - 34,876

3. Юма Мураками (Япония) - 34,953

4. Рехеи Хага (Япония) - 35,231

5. Ким Чун Хо (Корея) - 35,233

6. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 35,260...

8. Руслан Мурашов (Россия) - 35,343...

13. Виктор Муштаков (Россия) - 35,394