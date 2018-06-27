Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту, мировой рекордсмен Павел Кулижников перенес операцию на мениске, сообщает "Р-Спорт". По словам спортсмена, это была вынужденная мера, чтобы избежать осложнений.

- Операцию просто необходимо было сделать, чтобы дальше была возможность нормально нагружать колено, - цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. - А то я терпел-терпел, но вот все-таки сделал МРТ и решил пойти на операцию. Пугаться не стоит, ничего страшного не произошло. В больницу пришел на своих двоих, но провести операцию стоило. Говорят, несколько недель нога должна будет находиться в покое, и уже потом можно будет начинать восстановление.