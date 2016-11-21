Кулижников и Мурашов были задержаны в пьяном виде перед этапом Кубка мира в Нагано

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и призер чемпионата мира Руслан Мурашов были задержаны перед этапом Кубка мира в Нагано в состоянии алкогольного опьянения, утверждает telegraaf.nl.

Соревнования прошли в эти выходные. Инцидент случился еще в среду на прошлой неделе, когда местные жители вызвали полицию около часа ночи, которая и задержала спортсменов. Уже через час их доставили в отель.

Напомним, что Кулижников занял третье место на дистанции 1000 метров.