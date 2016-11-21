18:22 | КОНЬКИ

Кулижников и Мурашов были задержаны в пьяном виде перед этапом Кубка мира в Нагано

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Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и призер чемпионата мира Руслан Мурашов были задержаны перед этапом Кубка мира в Нагано в состоянии алкогольного опьянения, утверждает telegraaf.nl.

Соревнования прошли в эти выходные. Инцидент случился еще в среду на прошлой неделе, когда местные жители вызвали полицию около часа ночи, которая и задержала спортсменов. Уже через час их доставили в отель.

Напомним, что Кулижников занял третье место на дистанции 1000 метров.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Taffarel

Про Тагил орали))

20:12

shpasic

ну, хоть не вместе с Ерёменко.

19:33

Thomas_Boy

spetrov __________ Я думаю, да. Не привыкли. К пьяным трудно привыкнуть.))

19:15

spetrov

Айртон, пока мы видим, что без допинга тяжело тебе. :) Мозг нуждается в постоянной подпитке. :)

19:03

Айртон

Тяжёло без допинга.)) Организм уже привык к подпитке.)) Бедный Кулижников.))

19:01

spetrov

Thomas_Boy, кто знает. Возможно, они просто не привыкли к такому. Или качать права начали. В соседней новости написано, что СКР разберется. Все правильно. Есть провинившиеся. Есть и судьи. Они разберутся.

19:00

Thomas_Boy

Уж если местные жители полицию вызвали, значит, тренировались ребята по полной.

18:54

spetrov

На всякий случай - себя с тренированными людьми не сравнивайте. Им полстакана выпить, что вам с аппетитом пообедать.

18:42

pobedaSpartak

нормально размялись перед стартом))

18:40

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