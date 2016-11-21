Кулижников и Мурашов были задержаны в пьяном виде перед этапом Кубка мира в Нагано

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и призер чемпионата мира Руслан Мурашов были задержаны перед этапом Кубка мира в Нагано в состоянии алкогольного опьянения, утверждает telegraaf.nl.
Соревнования прошли в эти выходные. Инцидент случился еще в среду на прошлой неделе, когда местные жители вызвали полицию около часа ночи, которая и задержала спортсменов. Уже через час их доставили в отель.
Напомним, что Кулижников занял третье место на дистанции 1000 метров.
Taffarel
Про Тагил орали))
20:12
shpasic
ну, хоть не вместе с Ерёменко.
19:33
Thomas_Boy
spetrov __________ Я думаю, да. Не привыкли. К пьяным трудно привыкнуть.))
19:15
spetrov
Айртон, пока мы видим, что без допинга тяжело тебе. :) Мозг нуждается в постоянной подпитке. :)
19:03
Айртон
Тяжёло без допинга.)) Организм уже привык к подпитке.)) Бедный Кулижников.))
19:01
spetrov
Thomas_Boy, кто знает. Возможно, они просто не привыкли к такому. Или качать права начали. В соседней новости написано, что СКР разберется. Все правильно. Есть провинившиеся. Есть и судьи. Они разберутся.
19:00
Thomas_Boy
Уж если местные жители полицию вызвали, значит, тренировались ребята по полной.
18:54
spetrov
На всякий случай - себя с тренированными людьми не сравнивайте. Им полстакана выпить, что вам с аппетитом пообедать.
18:42
pobedaSpartak
нормально размялись перед стартом))
18:40