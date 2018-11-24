Кулижников досрочно завершил выступления на этапе Кубка мира в Томакомае

Российский конькобежец Павел Кулижников досрочно завершил выступления на этапе Кубка мира в японском Томакомае. На предыдущем этапе в Обихиро Кулижников одержал две победы.

– Мы сняли Кулижникова с этого этапа Кубка мира: вчера на тяжелом жестком льду почувствовал небольшой дискомфорт в области паха, – цитирует РИА Новости тренера российских спринтеров Дмитрия Дорофеева. – Ничего серьезного, но рисковать не будем. Павел будет готовиться к этапам Кубка мира в Польше и Голландии.