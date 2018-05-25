Кравцов переизбран президентом ФКСР

Алексей Кравцов переизбран на пост президента Союза конькобежцев России (СКР), ныне Федерации конькобежного спорта России (ФКСР), сообщает ТАСС. Функционер возглавляет организацию с декабря 2009 года.

Помимо Кравцова, на пост главы организации претендовали заведующий кафедрой МГМУ имени Сеченова Евгений Ачкасов, бывший глава СКР Владимир Комаров, представители региональных федераций Александр Иванов (Удмуртия) и Вадим Морозов (Тверская область), генеральный директор конькобежного центра "Коломна" Сергей Орлов и призер Олимпийских игр Варвара Барышева.

Для определения победителя потребовался второй тур. В первом туре за Кравцова проголосовали 29 человек, за Иванова – 23, за Комарова – 4, за Морозова и Орлова – по 2. Во втором туре Кравцов набрал 33 голоса, Иванов – 28.