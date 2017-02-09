Крамер - выиграл ЧМ на дистанции 5000 м с мировым рекордом

Трехкратный олимпийский чемпион голландец Свен Крамер выиграл чемпионат мира на дистанции 5000 м. Его результат - 6.06,82 - является рекордом мира на равнинных катках. Серебро взял его соотечественник Йоррит Бергсма, а бронза - у Питера Майкла из Новой Зеландии. Россияне Данила Семериков и Данил Синицын заняли 18-е и 20-е место среди 20 участников.
Каннын (Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
5000 м
1. Крамер (Голландия) - 6.06,82
2. Бергсма (Голландия) - отставание 2,51
3. Майкл (Новая Зеландия) - 4,85...
18. СЕМЕРИКОВ (Россия) - 21,34...
20. СИНИЦЫН (Россия) - 35,07