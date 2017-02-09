Крамер - выиграл ЧМ на дистанции 5000 м с мировым рекордом

Трехкратный олимпийский чемпион голландец Свен Крамер выиграл чемпионат мира на дистанции 5000 м. Его результат - 6.06,82 - является рекордом мира на равнинных катках. Серебро взял его соотечественник Йоррит Бергсма, а бронза - у Питера Майкла из Новой Зеландии. Россияне Данила Семериков и Данил Синицын заняли 18-е и 20-е место среди 20 участников.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

5000 м

1. Крамер (Голландия) - 6.06,82

2. Бергсма (Голландия) - отставание 2,51

3. Майкл (Новая Зеландия) - 4,85...

18. СЕМЕРИКОВ (Россия) - 21,34...

20. СИНИЦЫН (Россия) - 35,07