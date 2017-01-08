Крамер выиграл чемпионат Европы в классическом многоборье, Юсков - 7-й

Свен Крамер одержал победу в классическом многоборье в Херенвене. Лучший из россиян - Денис Юсков - показал восьмой результат на последней дистанции (10 000 м) и занял итоговое седьмое место.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Классическое многоборье

10 000 м

1. Крамер (Голландия) - 13.06,30

2. Блокхейзен (Голландия) - 13.11,95

3. Б. Свингс (Бельгия) - 13.15,54

4. Д. де Врис (Голландия) - 13.24,83

5. Джованни (Италия) - 13.41,37

6. Лунде Педерсен (Норвегия) - 13.42,81...

8. ЮСКОВ (Россия) - 14.04,07

Итог

1. Крамер (Голландия) - 148,699

2. Блокхейзен (Голландия) - 149,816

3. Б. Свингс (Бельгия) - 151,293

4. Лунде Педерсен (Норвегия) - 151,933

5. Д. де Врис (Голландия) - 152,251

6. Джованни (Италия) - 152,802

7. ЮСКОВ (Россия) - 152,845...

13. СИНИЦЫН (Россия) - 112,948

14. ТРОФИМОВ (Россия) - 112,994