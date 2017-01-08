Крамер выиграл чемпионат Европы в классическом многоборье, Юсков - 7-й

Свен Крамер одержал победу в классическом многоборье в Херенвене. Лучший из россиян - Денис Юсков - показал восьмой результат на последней дистанции (10 000 м) и занял итоговое седьмое место.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Классическое многоборье
10 000 м
1. Крамер (Голландия) - 13.06,30
2. Блокхейзен (Голландия) - 13.11,95
3. Б. Свингс (Бельгия) - 13.15,54
4. Д. де Врис (Голландия) - 13.24,83
5. Джованни (Италия) - 13.41,37
6. Лунде Педерсен (Норвегия) - 13.42,81...
8. ЮСКОВ (Россия) - 14.04,07
Итог
1. Крамер (Голландия) - 148,699
2. Блокхейзен (Голландия) - 149,816
3. Б. Свингс (Бельгия) - 151,293
4. Лунде Педерсен (Норвегия) - 151,933
5. Д. де Врис (Голландия) - 152,251
6. Джованни (Италия) - 152,802
7. ЮСКОВ (Россия) - 152,845...
13. СИНИЦЫН (Россия) - 112,948
14. ТРОФИМОВ (Россия) - 112,994
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/europe/2016-2017/events/1914_284_0/