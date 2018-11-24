Кореянка Ким победила в масс-старте на Кубке мира, Казелина – седьмая

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Томакомае (Япония) состоялся масс-старт у женщин. Победу одержала представительница Кореи Ким Бо Рым. Она набрал 60 очков.
В тройку лучших также попали итальянка Франческа Лоллобриджида и канадка Ивана Блонден. Россиянка Елизавета Казелина заняла седьмое место, ее соотечественница Елена Сохрякова стала 23-й.
Конькобежный спорт
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт
1. Ким Бо Рым (Корея) - 60 очков
2. Франческа Лоллобриджида (Италия) - 40
3. Ивана Блонден (Канада) - 20
4. Айано Сато (Япония) - 10
5. Каролина Босек (Польша) - 6
6. Инь Ци (Китай) - 6
7. Елизавета Казелина (Россия) - 3
23. Елена Сохрякова (Россия)
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