Константин Полтавец: "Возможно, это мой последний сезон в сборной России"

Главный тренер сборной России Константин Полтавец в интервью "СЭ" отметил, что этот сезон может стать для него последним в России. Он также добавил, что будет отталкиваться от того, насколько его работа будет востребована после Олимпийских игр 2018 года.

– Вполне возможно, это мой последний сезон в России. И для меня в приоритете, конечно, российские спортсмены, – сказал Полтавец.

– Насколько высока вероятность, что вы покинете сборную России после этого сезона?

– Еще два года назад мы хотели мировой рекорд. Тогда побить его удалось Паше Кулижникову. Сейчас – Денису Юскову. Два россиянина – действующие рекордсмены мира. Стремились мы всегда именно к результату, а титулы сами приходят вместе с ними. И кое-что мы в мире за последние годы повыигрывали. Теперь нам нужно закончить проект "Корея-2018". А дальше – будем смотреть по ситуации, отталкиваться от того, какая потребность есть в моей работе.

– Помню, как на чемпионате России-2013 вы обсуждали тренировочные планы с Юсковым и он сказал: "Костя, ты знаешь, я сделаю на льду все, что нужно, любую работу, все, что скажешь. Главное, чтобы был результат". У вас очень высокий уровень доверия и взаимопонимания. Куда же теперь он без вас, а вы без него?

– На сознательном уровне я многому его научил, и Денис сможет дальше удерживаться и стремиться к тем целям, о которых мы говорили. При этом он не боится бросать самому себе новые вызовы. Что касается тренерства, то кое-какой опыт я сумел передать Диме Дорофееву, Сереге Клевчене и другим специалистам. Я работаю в открытую, ничего не скрываю. Считаю, что новое поколение российских тренеров теперь должно идти дальше. Сам я проработал в российской сборной восемь лет. Что-то получилось, что-то нет. Наверное, какой-то положительный след в истории российских коньков я оставил. А Юсков и Кулижников уже вписали свое имя в историю мирового спорта. Как и Оля Фаткулина. Есть с кем и куда идти дальше. Насколько в этом пути буду востребован я – пока неизвестно. (Владимир ИВАНОВ)

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