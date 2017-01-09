Константин Полтавец: "Трудности сделали Фаткулину сильнее"

Главный тренер сборной России Константин Полтавец выразил радость по поводу побед Ольги Фаткулиной на чемпионате Европы в спринте. Россиянка победила на обеих дистанциях 500 м и стала третьей в общем зачете спринтерского многоборья на европейском первенстве.

– Победы Ольги на "пятисотке" – это маленькая радость и для нее, и для нас, тренеров, – цитирует "Р-Спорт" Полтавца. – Были два трудных сезона после Олимпиады – поиски, работа, над ботинками пришлось потрудиться. Сейчас уже больше получается в работе, чем в последние два сезона. И настрой у нее поменялся. Она иначе себя воспринимает – и себя, и коньки, и все остальное, связанное с конькобежным спортом.

Ну и то, что происходило в Херенвене три недели назад на этапе Кубка мира – ажиотаж, предвзятость, поспешные выводы, – это все немного поутихло, но зато добавило ей мотивации. Это взросление, эти трудности делают сильнее. Она находит в этом экстрамотивацию и спортивную злость.