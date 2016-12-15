Константин Полтавец: "Пока не идет речи о бойкоте финала КМ"

Главный тренер сборной России Константин Полтавец заявил, что среди конькобежцев пока не идет речи о бойкоте финала Кубка мира в Челябинске после доклада независимой комиссии ВАДА. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи после соответствующей рекомендации МОК. Также Полтавец отметил, что трехкратный чемпион мира Денис Юсков в олимпийском сезоне будет стартовать в командной гонке.

- У нас пока на удивление спортсмены из других команд реагируют на все это достаточно адекватно, нет прямого противодействия и высказываний, которые были в марте при мельдонии, - цитирует "Р-Спорт" Полтавца. - Пока все воздерживаются от поспешных комментариев. И, кроме того, была озвучена позиция президента ISU Яна Дайкемы, который заявил, что пока не видит оснований переносить финал Кубка мира из Челябинска.

Думаю, на следующий год Денис Юсков чем ближе к Олимпиаде, тем больше будет бегать командную гонку. Это связано с отбором на Олимпийские игры, будем внедрять эту практику. В Астане ребята выступили не на своем уровне из-за болезни Данилы Семерикова, гонка не совсем сложилась, и на общем собрании команды приняли решение, чтобы Денис выступил, помог ребятам показать хороший результат и завоевать право стартовать на чемпионате мира. Настрой был хороший, но судьба распорядилась по-другому. К сожалению, ребята упали, все бывает в спорте, обидно, сделаем выводы.