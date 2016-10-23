Константин Полтавец: "Лидеры сборной России подтвердили свой уровень"

Главный тренер сборной России Константин Полтавец отметил, что лидеры национальной команды подтвердили свой уровень подготовки на турнире памяти Бориса Шавырина. Соревнования, проходившие в Коломне, являлись квалификационными для участия в первых этапах Кубка мира.

– Секунды ребята показали рабочие, особенно если учесть, что лед был не быстрый, – приводит "Р-Спорт" слова Полтавца. – Атмосферное давление было не на нашей стороне. Это чуть ли не рекорд за последние пятьдесят лет. И уж точно за последние шесть лет такого уровня давления не было. Но, с другой стороны, это неплохая тренировка, лидеры наши подтвердили свой уровень. Понятно, что есть над чем работать, это только старт сезона, и сейчас по итогам этих соревнований мы сформируем состав на первые четыре этапа Кубка мира.

Согласно регламенту отбора, утвержденному СКР, для участия в первых международных стартах сезона спортсмены должны были выполнить временные нормативы и занять место не ниже второго. Напомним, что первый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет с 11 по 13 ноября в Харбине (Китай).