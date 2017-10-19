Константин Полтавец: "Готов покинуть пост главного тренера сборной после Игр-2018"

Главный тренер сборной России Константин Полтавец заявил, что будет работать с российскими спортсменами до Олимпийских игр в Пхенчхане, после чего готов уступить место молодым и перспективным тренерам. Специалист возглавил сборную России после Олимпийских игр 2010 года.

– Мы готовимся к Олимпийским играм в Пхенчхане, все мысли у нас сейчас только об этом, и мы много работаем для того, чтобы добиться там хорошего результата, – цитирует "Р-Спорт" Полтавца. -После Олимпийских игр по состоянию здоровья, по личным причинам не смогу продолжать работать с тем же качеством и интенсивностью. Готов буду после Пхенчхана уступить место молодым российским специалистам, с которыми мы постоянно контактировали все эти годы и обменивались опытом.