Конькобежка Наталья Воронина - двукратная чемпионка России

Конькобежка Наталья Воронина стала чемпионкой России на дистанции 5000 метров, сообщает Твиттер союза конькобежцев России. Ранее девушка уже побеждала на турнире в Коломне.
Тройка призеров выглядит следующим образом:
1. Наталья Воронина (7.03,17)
2. Елена Сохрякова (7.13,07)
3. Евгения Лаленкова (7.14,63)
24-летняя Воронина является бронзовой призеркой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчане. Спортсменка неоднократно выигрывала медали чемпионата мира.
Ранее конькобежка стала чемпионкой России на дистанции 3000 метров.
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