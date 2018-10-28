Конькобежка Наталья Воронина - двукратная чемпионка России

Конькобежка Наталья Воронина стала чемпионкой России на дистанции 5000 метров, сообщает Твиттер союза конькобежцев России. Ранее девушка уже побеждала на турнире в Коломне.

Тройка призеров выглядит следующим образом:

1. Наталья Воронина (7.03,17)

2. Елена Сохрякова (7.13,07)

3. Евгения Лаленкова (7.14,63)

24-летняя Воронина является бронзовой призеркой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчане. Спортсменка неоднократно выигрывала медали чемпионата мира.

Ранее конькобежка стала чемпионкой России на дистанции 3000 метров.