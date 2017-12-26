16:09 | КОНЬКИ

Конькобежец Румянцев: "Паунд жестко заявил, что мы все виноваты, что мы все "допингеры"


Российский конькобежец Александр Румянцев после победы на дистанции 5000 метров на чемпионате России отметил, что ему удалось абстрагироваться от ситуации с отстранением от Олимпийских игр. Он также добавил, что собирается принять участие в Играх-2018, независимо от решения МОК.

Напомним, что Румянцев был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая расследовала возможные манипуляции с допинг-пробами на Играх-2014 в Сочи.

– Мне удалось от всей этой ситуации абстрагироваться. Я нацеливаюсь на участие в Олимпиаде-2018, независимо от принятого МОК решения, – приводит ТАСС слова Румянцева. - Я оптимист по жизни, нельзя себя загонять плохими мыслями. Я, мои тренеры и моя семья знают, что я чистый спортсмен, верю в лучшее, нас не за что отстранять.

На нашем слушании был сам Ричард Паунд, и он жестко заявил, что мы все виноваты, что мы все "допингеры". Адвокаты указывали на то, что у нас в пробах ничего нет, но без толку.

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http://tass.ru/sport/4844558

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