Конькобежцы из России будут выступать на Олимпиаде в комбинезонах синего цвета с серебристым

Глава технического комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко отметил, что российские конькобежцы определились с цветами формы на Олимпиаду-2018. Напомним, что россияне будут допущены к Играм только в нейтральном статусе "олимпийских атлетов из России" (OAR).

– Конькобежцы у нас выступят на Играх в комбинезоне синего цвета с серебристым, а шорт-трек – в сине-белом, – цитирует "Р-Спорт" Кибалко. – С тех пор как мы поменяли цвета комбинезонов после Сочи-2014, выступаем в синем, многого добились в комбинезонах синей расцветки, можно сказать, этот цвет стал для нас счастливым. Так что особо для нас ничего не меняется в дизайне.