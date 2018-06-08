Конгресс ISU утвердил проведение одного ЧМ по конькобежному спорту с 2021 года

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) проголосовал за изменение структуры проведения чемпионатов мира в конькобежном спорте, с сезона-2020/21 будет проводиться один чемпионат мира в сезоне.

На данный момент времени в конькобежном спорте есть три чемпионата мира в сезоне: на отдельных дистанциях, в спринтерском многоборье и в классическом многоборье.

– По вопросу одного чемпионата в сезоне начиная с 2021 года все проголосовали единогласно. Голосование по этому вопросу проводилось без уточнения формата чемпионата мира, – цитирует "РИА Новости" главу технического комитета по конькобежному спорту ISU Александра Кибалко.