Кодаира - лучшая на дистанции 500 метров в Канныне, Фаткулина - 12-я

Японка Нао Кодаира финишировала первой в дистанции 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в Корее. Второй стала кореянка Ли Сан Хва, а замкнула тройку Юй Цзин из Китая.
Лучшей из россиянок стала Ольга Фаткулина, занявшая 12-ю строчку. Ее соотечественницы Надежда Асеева и Ангелина Голикова расположились на 13-й и 21-й позициях соответственно.
Каннын (Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
500 м
1. Кодаира (Япония) - 37,13
2. Ли Сан Хва (Корея) - 37,48
3. Юй Цзин (Китай) - 37,57
4. Эрбанова (Чехия) - 37,80
5. Маклин (Канада) - 37,86
6. Хьюди (Канада) - 37,89
12. ФАТКУЛИНА (Россия) - 38,13
13. АСЕЕВА (Россия) - 38,20
21. ГОЛИКОВА (Россия) - 38,56
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/single/2016-2017/events/1916_138_1/