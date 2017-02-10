12:06 | КОНЬКИ

Кодаира - лучшая на дистанции 500 метров в Канныне, Фаткулина - 12-я

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Японка Нао Кодаира финишировала первой в дистанции 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в Корее. Второй стала кореянка Ли Сан Хва, а замкнула тройку Юй Цзин из Китая.

Лучшей из россиянок стала Ольга Фаткулина, занявшая 12-ю строчку. Ее соотечественницы Надежда Асеева и Ангелина Голикова расположились на 13-й и 21-й позициях соответственно.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

500 м

1. Кодаира (Япония) - 37,13

2. Ли Сан Хва (Корея) - 37,48

3. Юй Цзин (Китай) - 37,57

4. Эрбанова (Чехия) - 37,80

5. Маклин (Канада) - 37,86

6. Хьюди (Канада) - 37,89

12. ФАТКУЛИНА (Россия) - 38,13

13. АСЕЕВА (Россия) - 38,20

21. ГОЛИКОВА (Россия) - 38,56

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/single/2016-2017/events/1916_138_1/

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