Китаянка Ши Сяосюань дисквалифицирована на два года за допинг

Китайская конькобежка Ши Сяосюань дисквалифицирована на два года. Как сообщает официальный сайт Федерации конькобежного спорта Китая, 21-летняя спортсменка отстранена за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе, взятой у Сяосюань 14 декабря, были обнаружены запрещенные анаболики. Федерация отмечает, что вещество попало в организм спортсменки случайно, когда она принимала пищу.

Напомним, что 12 декабря в Китае был дисквалифицирован другой конькобежец Ли Яньче.