Ким Бо Рым и Мантия - чемпионы мира в масс-старте на олимпийской трассе

Кореянка Ким Бо Рым выиграла золото в масс-старте на чемпионате мира в Канныне. У мужчин победу в масс-старте одержал Джоуи Мантия из США. Россиянин Данила Семериков стал 24-м.

Отметим, что соревнования проходят на олимпийской трассе Игр-2018.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

Масс-старт

1. Ким Бо Рым (Корея)

2. Н. Такаги (Япония)

3. Бергсма (США)

4. Лоллобриджида (Италия)

5. Го Дань (Китай)

6. Зуева (Белоруссия)

Мужчины

Масс-старт

1. Мантия (США)

2. Контен (Франция)

3. Жан (Канада)

4. Михайлов (Белоруссия)

5. Хагер (Австрия)

6. Сеслак (Польша)...

24. СЕМЕРИКОВ (Россия)