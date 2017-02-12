Ким Бо Рым и Мантия - чемпионы мира в масс-старте на олимпийской трассе

Кореянка Ким Бо Рым выиграла золото в масс-старте на чемпионате мира в Канныне. У мужчин победу в масс-старте одержал Джоуи Мантия из США. Россиянин Данила Семериков стал 24-м.
Отметим, что соревнования проходят на олимпийской трассе Игр-2018.
Каннын (Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
Масс-старт
1. Ким Бо Рым (Корея)
2. Н. Такаги (Япония)
3. Бергсма (США)
4. Лоллобриджида (Италия)
5. Го Дань (Китай)
6. Зуева (Белоруссия)
Мужчины
Масс-старт
1. Мантия (США)
2. Контен (Франция)
3. Жан (Канада)
4. Михайлов (Белоруссия)
5. Хагер (Австрия)
6. Сеслак (Польша)...
24. СЕМЕРИКОВ (Россия)