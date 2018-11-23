Качанова - третья на 500-метровке в Томакомае, Фаткулина - четвертая

Россиянка Дарья Качанова заняла третье место в первом забеге на 500 м на этапе Кубка мира в Томакомае. Победу одержала Нао Кодаира из Японии, второй стала австрийка Ванесса Херцог.
Серебряный призер Олимпиады-2014 на этой дистанции Ольга Фаткулина стала сегодня четвертой.
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Женщины
500 м
1-й забег
1. Нао Кодаира (Япония) - 38.030
2. Ванесса Херцог (Австрия) - 38,520
3. Дарья Качанова (Россия) - 38,820
4. Ольга Фаткулина (Россия) - 38,830
5. Бриттани Боу (США) - 38,940
6. Ангелина Голикова (Россия) - 39,050
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