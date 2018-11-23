Качанова - третья на 500-метровке в Томакомае, Фаткулина - четвертая

Россиянка Дарья Качанова заняла третье место в первом забеге на 500 м на этапе Кубка мира в Томакомае. Победу одержала Нао Кодаира из Японии, второй стала австрийка Ванесса Херцог.

Серебряный призер Олимпиады-2014 на этой дистанции Ольга Фаткулина стала сегодня четвертой.

Томакомай (Япония)

Кубок мира

Женщины

500 м

1-й забег

1. Нао Кодаира (Япония) - 38.030

2. Ванесса Херцог (Австрия) - 38,520

3. Дарья Качанова (Россия) - 38,820

4. Ольга Фаткулина (Россия) - 38,830

5. Бриттани Боу (США) - 38,940

6. Ангелина Голикова (Россия) - 39,050