13:59 | КОНЬКИ

Иван Скобрев: "Жаль, что проверяют только нас. Почему бы не проверить Ли Сын Хуна или Крамера?"

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Серебряный и бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Иван Скобрев заявил, что не боится перепроверки допинг-проб с Игр-2010. МОК сегодня объявил, что проверит все пробы российских участников Олимпиады 2010 года.

- Я абсолютно спокоен за свои допинг-пробы с Ванкувера: я готовился индивидуально, работал в группе с Маурицио Маркетто, - цитирует "Р-Спорт" Скобрева. - Я всегда был "чистым" спортсменом, никогда не употреблял запрещенных веществ, так что за Сочи спокоен тоже, если только что-то не происходило без моего участия и без моего ведома. Но так - уверен в себе и спокоен. Так что пусть проводят повторный анализ. Меня это не беспокоит. Жаль, что проводят повторный анализ только наших проб с Ванкувера, можно было бы проверить и пробы соперников. Ли Сын Хуна, например, Свена Крамера. Почему нет?

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http://rsport.ru/skating/20161223/1114166191.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Max2015

у Вани подгорает!)) медалист Олимпиад медленно но верно превращается в читера))

14:08

shpasic

так ведь у них же нет гос. поддержки - так что кушают допинг чисто по собственной инициативе, а это не возбраняется и не нарушает основных принципов МОК.

14:06

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