Иван Скобрев: "Жаль, что проверяют только нас. Почему бы не проверить Ли Сын Хуна или Крамера?"

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Иван Скобрев заявил, что не боится перепроверки допинг-проб с Игр-2010. МОК сегодня объявил, что проверит все пробы российских участников Олимпиады 2010 года.

- Я абсолютно спокоен за свои допинг-пробы с Ванкувера: я готовился индивидуально, работал в группе с Маурицио Маркетто, - цитирует "Р-Спорт" Скобрева. - Я всегда был "чистым" спортсменом, никогда не употреблял запрещенных веществ, так что за Сочи спокоен тоже, если только что-то не происходило без моего участия и без моего ведома. Но так - уверен в себе и спокоен. Так что пусть проводят повторный анализ. Меня это не беспокоит. Жаль, что проводят повторный анализ только наших проб с Ванкувера, можно было бы проверить и пробы соперников. Ли Сын Хуна, например, Свена Крамера. Почему нет?