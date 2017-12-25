Иван Скобрев: "С удовольствием пообщался бы с Родченковым"

Знаменитый российский конькобежец Иван Скобрев признался, что не понимает, как могла быть произведена подмена допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Он отметил, что хотел бы по этому поводу пообщаться с информатором ВАДА Григорием Родченковым, который возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию.

– Не понимаю, как это было бы возможно. Смотрите, ведь для того, чтобы мою пробу поменяли, я должен был предварительно сдать чистую мочу. И вот это без моего ведома сделать нельзя уже никак. Сам я никогда ее никуда не сдавал. Только на допинг-контроле. Это факт. Такого, чтобы кто-то пришел и сказал: "Ваня, нам нужна твоя чистая моча", – никогда не было. Даже представить такую ситуацию тяжело. Это сразу бы вызвало вопросы.

– Насколько вам было бы интересно пообщаться с Родченковым, чтобы послушать его объяснения на этот счет?

– Да я бы с удовольствием. Даже на слушаниях просил их связаться с ним еще раз. Чтобы он еще раз внимательно изучил свой список и подумал-повспоминал, все ли галочки расставлены правильно. Я так понимаю, по кому-то он уверен железно, по кому-то сомневается, а есть те, кого он в жизни не видел. Но все в "списке Дюшес", то есть, как они говорят, были защищены. Но от чего? Вот я никак не могу разобраться, от чего было прикрывать меня? Кто доступно объяснит? Я реально хочу честно со всем разобраться. И, надеюсь, компетентные органы помогут мне, и всем нам, сделать это. (Владимир ИВАНОВ)

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