Иван Скобрев: "Последние два месяца я работаю в "Динамо"

Экс-чемпион мира Иван Скобрев сообщил, что сейчас работает в системе хоккейного клуба "Динамо" из Москвы. Конькобежец, завоевавший две медали на Олимпиаде-2010, в феврале этого года завершил свою карьеру.

- Последние два месяца я работаю тренером в системе хоккейного клуба "Динамо", по большей части с детьми всех возрастов, занимающихся в школе бело-голубых, - приводит "Р-Спорт" слова Скобрева. - Очень много для себя узнал за это время, вижу, какие моменты нужно обязательно подтягивать детям, получаю колоссальное удовольствие от работы с ребятами.

В "Динамо" тренируется и мой сын. Я несколько месяцев ходил на тренировки своего сына и не очень понимал, почему происходят те или иные тренировки. Потом у меня состоялся разговор с генеральным директором "Динамо" Андреем Николаевичем Сафроновым, он предложил принять участие в тренировочном процессе. Сейчас я работаю уже два месяца, и мы со специалистами достигли понимания, что можем улучшить.