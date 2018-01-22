Иван Скобрев: "Показаний Родченкова в моей части не было. Теперь ждем вердикта CAS"

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев сообщил, что слушания по его делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) закончились. По его словам, в его части не было показаний информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

Скобрев, завершивший карьеру спортсмена в 2016 году, присутствовал на слушаниях посредством видеосвязи. Ранее сообщалось, что Родченков удаленно будет участвовать в слушаниях CAS по апелляциям российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр.

- Мои слушания закончились, все было в штатном режиме, прошло без каких-либо неожиданностей, - цитирует Скобрева "РИА Новости". - Ничего нового не было, меня еще раз спросили о процедуре допинг-контроля. Ничего особенного. Показаний Родченкова в моей части не было. Теперь ждем вердикта CAS.