Иван Скобрев: "Похоже, стоит задача нанести максимальный репутационный удар России"

Известный российский конькобежец Иван Скобрев считает, что необходимо разобраться с ситуации с подменами допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, если они имели место. Сам Скобрев был признан комиссией МОК под руководством Дениса Освальда причастным к подменам.

– Если есть потенциальные изменения в пробах – с этим нужно серьезно разбираться. Взвешенно и жестко. Но медальные списки, "список Дюшес" и прочие фамилии на бумажках и в файлах – это полнейший бред. Тем более все эти списки, как мы видим, при необходимости могут дописываться и пополняться.

– Чем можете объяснить это?

– Вместе с тем, что повод мы дали, МОК преследует какие-то свои цели во всей этой истории. Вероятно, есть кто-то, кто заинтересован во всем этом. Под сомнения ставятся медийные личности из самых разных видов спорта. Думаю, в другое время реакция МОК была бы иной. Теперь, похоже, стоит задача нанести максимальный репутационный удар России, при этом не потопив Олимпийские игры.

Фигурное катание не тронули, и это понятно. Если без коньков и лыж как-то еще можно было бы обойтись, то у фигурки и мужского хоккея максимальные телевизионные рейтинги. У МОК тоже голова работает, совсем терять Игры они не хотят.

Думаю, когда будут разбирательства в нормальных судах, многих оправдают. На слушаниях Освальда ведь даже никто не пытался вникать в детали. Я прожил свою спортивную историю, может быть, не слишком ярко, но с каким-то светом. И поводов усомниться в своей "чистоте" никогда не давал. Карьера развивалась поступательно, без резких взлетов. И тут бах: ты в "списке Дюшес", значит – виновен. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Скобрева