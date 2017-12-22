Иван Скобрев: "Международные федерации уже не верят сумасшедшим запискам Родченкова"

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев выразил надежду, что в будущем статус российских спортсменов будет восстановлен, и они смогут нормально посещать Игры. Скобрев также добавил, что международные федерации уже не верят заявлениям Григория Родченкова.

– Мне в этой ситуации обидно меньше всего, ведь я не планировал ехать на Олимпиаду в официальном статусе, только в статусе болельщика, – цитирует ТАСС Скобрева. – МОК ставит себя в странную позицию, отстраняются люди, который отдали всю свою жизнь спорту.

У меня две олимпийские медали, у Альберта Демченко семь Олимпийских игр в карьере, как можно отстранять таких людей только на основе каких-то сумасшедших записок? Меня обнадеживает тот факт, что международные федерации уже не верят этому бреду, нет никаких доказательств вины наших спортсменов. Надеюсь, что в будущем статус российских спортсменов будет восстановлен, и они смогут нормально посещать Олимпийские игры.

Напомним, что Скобрев пожизненно отстранен МОК от участия в Олимпиадах. Россиянин был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи и отстранен от участия во всех будущих Играх в любом качестве. Также аннулированы его результаты с Игр в Сочи – 7-е место на дистанции 5000 м, 18-е место на 1500 м и 6-е место в командной гонке.