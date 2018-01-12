ISU рассматривает идею проведения одного чемпионата мира в сезоне

Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает смену формата проведения чемпионатов мира, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Турнир планируется проводить один раз в сезон и сразу по всем дисциплинам.

Отметим, что на данный момент чемпионат мира проходит три раза за сезон (кроме олимпийского): на отдельных дистанциях и в двух видах многоборья – классическом и спринтерском. Чемпионат Европы-2018 в Коломне стал первым международным объединенным соревнованием по конькобежному спорту.