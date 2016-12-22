ISU примет решение о проведении соревнований в России в сезоне-2017/18 в начале января

Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по поводу соревнований в России в сезоне-2017/18 в начале января, информирует пресс-служба ISU. Сегодня было принято решение, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, который был запланирован на 10 - 12 марта 2017 года, отменен в связи с рекомендациями МОК.

- Совет Международного союза конькобежцев пришел к выводу, что в это трудное время и при чрезвычайных обстоятельствах было бы благоразумным не организовывать мероприятие ISU в России, - говорится в сообщении. - Что касается соревнований, которые запланированы в России в течение сезона-2017/18, совет ISU будет следить за развитием событий и определится с решением в начале 2017 года.