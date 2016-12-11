20:27 | КОНЬКИ

ISU не будет переносить из Челябинска финал Кубка мира

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Президент ISU Ян Дейкема не намерен переносить из Челябинска финал Кубка мира. На основании отчета Ричарда Макларена о допинге в России ВАДА рекомендовало заморозить подготовку ко всем международным зимним турнирам на территории России и рассмотреть варианты переноса их в другие страны.

- Россия пока не будет принимать новых турниров, но уже утвержденные соревнования - это другая ситуация. - цитирует De Telegraaf Дейкему. - Челябинск получил право на финал Кубка мира задолго до скандала.

Турнир пройдет в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года.

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