18:10 | КОНЬКИ

ISU готов открыть дела против лиц, упомянутых в докладе Макларена

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Международный союз конькобежцев (ISU) после публикации второй части доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена отметил, что незамедлительно откроет дела против тех спортсменов, чьи имена будут упомянуты в докладе.

- В дополнение к выводам, включенным во вторую часть доклада Макларена, ISU выражает свою обеспокоенность, а также негодование, – говорится в сообщении, которое приводит insidethegames.biz. – Доклад будет подробно изучен. Также от ВАДА и независимой комиссии будут получены свидетельства в отношении нашего вида спорта. После этого в случае необходимости ISU проведет расследование. Если же будут найдены доказательства нарушения антидопинговых правил, то дела будут незамедлительно открыты против лиц, нарушивших анти-допинговый кодекс.

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