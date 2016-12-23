ISU будет следить за ходом расследования МОК в отношении 28 российских участников Игр-2014

Международный союз конькобежцев будет следить за разбирательством МОК в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде-2014. Ранее стало известно, что МОК инциировал расследование в отношении 28 российских участников Игр в Сочи, пробы которых могли быть подменены. Также будет проведена перепроверка всех российских проб с Игр-2010, 2012 и 2014. В ISU отметили, что примут во внимание все новые доказательства нарушений антидопинговых правил и выразили готовность провести при необходимости собственные расследования.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи, также Россия осталась без этапа Кубка мира и молодежного чемпионата мира-2017 по биатлону, этапа Кубка мира по конькобежному спорту, а Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира-2016/17.