Индивидуальные слушания в CAS дел российских конькобежцев пройдут 22 января

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне проведет индивидуальные слушания дел отстраненных от участия в Олимпиадах российских конькобежцев 22 января.

– Индивидуальные слушания пройдут 22 января в Женеве. Все конькобежцы, кроме Скобрева, примут участие в слушаниях, – цитирует ТАСС Кравцова.

Напомним, МОК отстранил от участия в Олимпийских играх конькобежцев Ивана Скобрева, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ольгу Фаткулину за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. 9 января CAS сообщил о регистрации апелляций 42 российских спортсменов, в том числе от четырех конькобежцев.