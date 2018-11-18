Херцог - лучшая на дистанции 1000 м в японском Обихиро, Шихова - шестая

Австрийка Ванесса Херцог стала лучшей на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Обихиро. Сильнейшей из россиянок стала Екатерина Шихова, которая показала шестой результат.
Обихиро (Япония)
Кубок мира
Женщины
1 000 м
1. Ванесса Херцог (Австрия) – 1.14,568
2. Михо Такаги (Япония) – 1.14,824
3. Нао Кодаира (Япония) – 1.14,842
4. Бриттани Боу (США) – 1.15,000
5. Ирен Вюст (Голландия) – 1.15,344
6. Екатерина Шихова (Россия) – 1.15,492
7. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,850
8. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.16,008…
16. Ангелина Голикова (Россия) – 1.17,377
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