Херцог - лучшая на дистанции 1000 м в японском Обихиро, Шихова - шестая

Австрийка Ванесса Херцог стала лучшей на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Обихиро. Сильнейшей из россиянок стала Екатерина Шихова, которая показала шестой результат.

Обихиро (Япония)

Кубок мира

Женщины

1 000 м

1. Ванесса Херцог (Австрия) – 1.14,568

2. Михо Такаги (Япония) – 1.14,824

3. Нао Кодаира (Япония) – 1.14,842

4. Бриттани Боу (США) – 1.15,000

5. Ирен Вюст (Голландия) – 1.15,344

6. Екатерина Шихова (Россия) – 1.15,492

7. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,850

8. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.16,008…

16. Ангелина Голикова (Россия) – 1.17,377