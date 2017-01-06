Граф - четвертая после двух дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье

Россиянка Ольга Граф показала четвертый результат на 3000 м и занимает шестое место после двух дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье. Лидирует голландка Ирэн Вюст, выигравшая два первых забега.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Женщины
Классическое многоборье
3000 м
1. Вюст (Голландия) - 4.03,93
2. Сабликова (Чехия) - 4.04,73
3. Де Йонг (Голландия) - 4.05,44
4. ЮРАКОВА (Россия) - 4.06,50
5. Неута (Голландия) - 4.07,32
6. ГРАФ (Россия) - 4.08,89
Итог
1. Вюст (Голландия) - 79,915
2. Де Йонг (Голландия) - 80,466
3. Сабликова (Чехия) - 80,968
4. ГРАФ (Россия) - 81,791
5. Червонка (Польша) - 81,960
6. Неута (Голландия) - 82,040
9. ЮРАКОВА (Россия) - 82,563
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". Граф четвертая на 3000 м. и 6-я по сумме двух дистанций? Всё абсолютно наоборот. Это тебе неспорт-кибер, тут мозгов-кибер не достаточно, надо спорт знать и любить. Надоел ты своими ляпами каждый день по несколько раз. Руководство якобы спортивной газеты, Вы что не видите и не понимаете, что этот индивидуум действует только во вред газете?
23:35