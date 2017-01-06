Граф - четвертая после двух дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье

Россиянка Ольга Граф показала четвертый результат на 3000 м и занимает шестое место после двух дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье. Лидирует голландка Ирэн Вюст, выигравшая два первых забега.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Женщины

Классическое многоборье

3000 м

1. Вюст (Голландия) - 4.03,93

2. Сабликова (Чехия) - 4.04,73

3. Де Йонг (Голландия) - 4.05,44

4. ЮРАКОВА (Россия) - 4.06,50

5. Неута (Голландия) - 4.07,32

6. ГРАФ (Россия) - 4.08,89

Итог

1. Вюст (Голландия) - 79,915

2. Де Йонг (Голландия) - 80,466

3. Сабликова (Чехия) - 80,968

4. ГРАФ (Россия) - 81,791

5. Червонка (Польша) - 81,960

6. Неута (Голландия) - 82,040

9. ЮРАКОВА (Россия) - 82,563