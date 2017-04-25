Голландского конькобежца оправдали после положительной пробы на ЭПО

Голландский конькобежец Том ван Бек оправдан после сдачи положительной пробы на ЭПО, сообщает Schaatspeloton. Положительный анализ спортсмен сдал 10 февраля 2016 года, но дисциплинарная комиссия федерации конькобежного спорта Голландии не сочла доказательства достаточными.

В декабре 2016 года было решено назначить независимого эксперта, который должен был перепроверить допинг-пробы. Но антидопинговая служба отказалась предоставлять ему анализ ван Бека. Это стало причиной оправдания голландца.