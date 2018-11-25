Голландия выиграла женский командный спринт на Кубке мира, Россия - четвертая

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Томакомае (Япония) состоялся командный спринт у женщин. Победу одержала сборная Голландии.
В тройку лучших также попали сборные Италии и Канады. Сборная России заняла четвертое место. За российскую команду выступали Ольга Фаткулина, Ангелина Голиков, Дарья Качанова и Анастасия Коркина.
Конькобежный спорт
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Женщины
Командный спринт
1. Голландия (Янина Смит, Летиция де Йонг, Ютта Лердам, Фемке Белинг) - 1.32,100
2. Италия (Франческа Лоллобриджида, Франческа Беттроне, Ноэми Бонадза) - 1.32,120
3. Канада (Кайли Ирвайн, Ивана Блонден, Хизер Маклин, Кери Моррисон) - 1.32,810
4. Россия (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Анастасия Коркина) - 1.34,010
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