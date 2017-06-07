09:16 | КОНЬКИ

Голландец Вервей будет готовиться к Олимпиаде-2018 вместе со сборной России

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Олимпийский чемпион 2014 года конькобежец Кун Вервей будет готовиться к Играм в Пхенчхане под руководством главного тренера сборной России Константина Полтавца, утверждает De Telegraaf. На данный момент спортсмен занимается самостоятельно. 26-летний голландец тренируется сам после прекращения сотрудничества с командой Corendon.

В сборной Голландии ему отказали, потому что он уступал соотечественникам по уровню подготовки. В Японии были готовы принять спортсмена, но это решение отменил национальный олимпийский комитет. Отмечается, что Вервей присоединится к тренировочному лагерю россиян в ближайшее время.

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