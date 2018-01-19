Голикова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Эрфурте

Россиянка Ангелина Голикова стала третьей на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Эрфурте. Ее соотечественница Ольга Фаткулина стала четвертой.

Победила чешка Каролина Ербанова, серебро – у австрийки Ванессы Херцог.

Эрфурт (Германия)

Кубок мира

Женщины

500 м

1. Эрбанова (Чехия) - 37,82

2. Герцог (Австрия) - 37,92

3. ГОЛИКОВА (Россия) - 38,10

4. ФАТКУЛИНА (Россия) - 38,14

5. Бокко (Норвегия) - 38,36

6. Тер Морс (Голландия) - 38,38...

8. ШИХОВА (Россия) - 38,67...

15. КАЗЕЛИНА (Россия) - 39,21