Голикова взяла серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала второй на чемпионате Европы на дистанции 500 метров в Коломне. Она преодолела дистанцию за 38,04 секунды.

Первое место заняла австрийка Ванесса Герцог (37,69), третьей стала чешка Каролина Эрбанова. Отметим, что Герцог завоевала первую золотую медаль для Австрии на крупных соревнованиях по конькобежному спорту с 1999 года.

Россиянка Ольга Фаткулина финишировала четвертой, Дарья Качанова – пятой.

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

500 м

1. Герцог (Австрия) – 37,69

2. ГОЛИКОВА (Россия) – 38,04

3. Эрбанова (Чехия) – 38,18

4. ФАТКУЛИНА (Россия) – 38,30

5. КАЧАНОВА (Россия) – 38,56

6. Де Йонг (Голландия) – 38,70