Главный тренер сборной России: "Я никуда не ухожу, мое будущее обсудим после сезона"

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец отметил, что пока не собирается покидать команду в такой тяжелой ситуации. Он также добавил, что вопрос по его будущему на этом посту будет обсуждаться по окончании сезона.

Сегодя Полтавец в интервью Volskrant сообщил, что покинет сборную в конце олимпийского сезона.

– Речь шла о том, что у меня заканчивается контракт и будущее мое будет обсуждаться в конце сезона, как обычно и бывает в такой ситуации, когда у специалиста истекает контракт, – приводит "Р-Спорт" слова Полтавца. – В октябре я уже говорил о том, что по состоянию здоровья и по личным обстоятельствам могу покинуть свой пост, но этот вопрос именно в силу названных причин остается открытым.

Сейчас идет борьба за чистое имя наших спортсменов, и это во главе угла. Впереди чемпионаты мира, финал Кубка мира, возможно, альтернативные старты. Мы продолжаем работать, и я никуда не ухожу, тем более в такой тяжелой для наших спортсменов ситуации.

Напомним, что ранее 55-летний Полтавец не получил приглашение на Олимпиаду-2018.