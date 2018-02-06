Главный тренер сборной России Полтавец покинет команду в конце сезона

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец принял решение покинуть команду по окончании олимпийского сезона, сообщает Volkskrant. 55-летний специалист уйдет из сборной по завершении контракта, срок которого истекает в конце сезона.

Ранее Полтавец утверждал, что из-за состояния здоровья и личных причин не может работать с прежней интенсивностью на посту главного тренера.

– Мой контракт заканчивается после этого сезона, – сказал Полтавец. – Я обдумал все и принял решение прекратить работу со сборной России.

Напомним, специалист возглавил команду после Олимпиады 2010 года. Ранее он не был допущен до Игр-2018 в Пхенчхане.