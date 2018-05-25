Главный тренер сборной может стать директором по спорту высших достижений: череда переименований в ФКСР

Действующий глава бывшего СКР, ныне Федерации конькобежного спорта России (ФКСР) Алексей Карвцов предложил сменить должность главного тренера сборной России на директора по спорту высших достижений. Инициатива прозвучала на отчетно-выборной конференции организации.

Кравцов возглавляет федерацию с 2009 года.

– Моя позиция, что должность главного тренера должна быть заменена на должность директора по спорту высших достижений, – цитирует ТАСС Кравцова. – Работающий в этой должности будет отвечать за координационную работу. Сегодня было высказано много критики, которая была и ранее. Признаю, что недостаточное внимание уделял регионам. Просто ездить в регионы без подготовленной встречи я не видел смысла. В случае избрания, поставим вопрос, чтобы поездки членов исполкома союза проводились регулярно. Я считаю, что имею право поставить хорошую оценку своей работе. Я представляю себе необходимый бюджет – от 40 до 50 миллионов рублей в год. Я знаю, как его обеспечить.

Помимо Кравцова, на пост главы организации претендуют заведующий кафедрой МГМУ имени Сеченова Евгений Ачкасов, бывший глава СКР Владимир Комаров, представители региональных федераций Александр Иванов (Удмуртия) и Вадим Морозов (Тверская область), генеральный директор конькобежного центра "Коломна" Сергей Орлов и призер Олимпийских игр Варвара Барышева.