Федотов, Беляев и Школин стали чемпионами России в командной гонке

Конькобежцы из Санкт-Петербурга Дмитрий Федотов, Даниил Беляев и Егор Школин заняли первое место в командной гонке на чемпионате России в Коломне. Их результат 3.54,928.

Вторыми стали Сергей Трубецкой, Иван Солодухин и Михаил Кокшаров из челябинской области, их время – 3.58,928. Третьи – кировчане Алексей Суворов, Егор Троегубов и Андрей Горошников, которые показали результат 4.02,600.

В женском зачете победителями стали представительницы московской области Ольга Граф, Виктория Филюшкина и Елизавета Казелина – 3.11,017. Второе место заняли Любовь Курылева, Маргарита Рыжова и Наталья Воронина из нижегородской области – 3.18,471. Третьи – Кристина Вотчал, Софья Напольских и Анна Присталова (Свердловская область) – 3.23,340.