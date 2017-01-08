Фаткулина завоевала бронзу на чемпионате Европы в спринтерском многоборье

Ольга Фаткулина стала четвертой в заключительной гонке чемпионата Европы в спринтерском многоборье. Этот результат позволил россиянке завоевать бронзовую медаль.
Победу одержала представительница Чехии Каролина Эрбанова, второй стала голландка Йорин Тер Морс.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Женщины
Спринтерское многоборье
1000 м
1. Тер Морс (Голландия) - 1.14,88
2. Эрбанова (Чехия) - 1.15,83
3. Ленстра (Голландия) - 1,16,35
4. ФАТКУЛИНА (Россия) - 1.16,46
5. де Нелинг (Голландия) - 1,16,74
6. Бокко (Норвегия) - 1,16,95
7. ШИХОВА (Россия) - 1.17,22
Итог
1. Эрбанова (Чехия) - 152,180
2. Тер Морс (Голландия) - 152,270
3. ФАТКУЛИНА (Россия) - 152,535
4. Ленстра (Голландия) - 153,580
5. Бокко (Норвегия) - 154,595
6. ШИХОВА (Россия) - 154,655
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/europe/2016-2017/events/1914_285_1/