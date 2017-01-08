Фаткулина завоевала бронзу на чемпионате Европы в спринтерском многоборье

Ольга Фаткулина стала четвертой в заключительной гонке чемпионата Европы в спринтерском многоборье. Этот результат позволил россиянке завоевать бронзовую медаль.

Победу одержала представительница Чехии Каролина Эрбанова, второй стала голландка Йорин Тер Морс.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Женщины

Спринтерское многоборье

1000 м

1. Тер Морс (Голландия) - 1.14,88

2. Эрбанова (Чехия) - 1.15,83

3. Ленстра (Голландия) - 1,16,35

4. ФАТКУЛИНА (Россия) - 1.16,46

5. де Нелинг (Голландия) - 1,16,74

6. Бокко (Норвегия) - 1,16,95

7. ШИХОВА (Россия) - 1.17,22

Итог

1. Эрбанова (Чехия) - 152,180

2. Тер Морс (Голландия) - 152,270

3. ФАТКУЛИНА (Россия) - 152,535

4. Ленстра (Голландия) - 153,580

5. Бокко (Норвегия) - 154,595

6. ШИХОВА (Россия) - 154,655