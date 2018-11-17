Фаткулина заняла третье место на этапе Кубка мира в Обихиро

Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место на дистанции 500 м на первом этапе Кубка мира в японском Обихиро. Она показала результат 37,876 секунды.

Победила японка Нао Кодайра (37,298), второй стала австрийка Ванесса Херцог (37,651).

Обихиро (Япония)

Кубок мира

Женщины

500 м

2-й забег

1. Нао Кодаира (Япония) - 37,298

2. Ванесса Херцог (Австрия) - 37,651

3. Ольга Фаткулина (Россия) - 37,876

4. Ангелина Голикова (Россия) - 37,893

5. Дарья Качанова (Россия) - 37,938

6. Бриттани Боу (США) - 38,070