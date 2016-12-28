Фаткулина, Юсков и Воронина - чемпионы России

Призер Олимпиады Ольга Фаткулина стала чемпионкой России на дистанции 1000 м. Второе место заняла Дарья Качанова, третье - Екатерина Шихова.

На дистанции 1000 м у мужчин выиграл трехкратный чемпион мира Денис Юсков, в призы попали Алексей Есин и Руслан Мурашов.

На дистанции 5000 м у женщин первенствовала Наталья Воронина. Второй стала Анна Юракова, третьей - Виктория Филюшкина.

Коломна

Чемпионат России на отдельных дистанциях

Мужчины

1000 м

1. Юсков (Москва) - 1.09,17

2. Есин (Московская область/Краснодарский край) - 1.09,82

3. Мурашов (Краснодарский край/Мурманская область) - 1.10,30

Женщины

1000 м

1. Фаткулина (Челябинская область) - 1.16,12

2. Качанова (Нижегородская область) - 1.16,33

3. Шихова (Санкт-Петербург/Московская область) - 1.16,40

5000 м

1. Воронина (Нижегородская область) - 7.03,94

2. Юракова (Калужская область) - 7.04,19

3. Филюшкина (Московская область) - 7.20,23