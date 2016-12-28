Фаткулина, Юсков и Воронина - чемпионы России

Призер Олимпиады Ольга Фаткулина стала чемпионкой России на дистанции 1000 м. Второе место заняла Дарья Качанова, третье - Екатерина Шихова.
На дистанции 1000 м у мужчин выиграл трехкратный чемпион мира Денис Юсков, в призы попали Алексей Есин и Руслан Мурашов.
На дистанции 5000 м у женщин первенствовала Наталья Воронина. Второй стала Анна Юракова, третьей - Виктория Филюшкина.
Коломна
Чемпионат России на отдельных дистанциях
Мужчины
1000 м
1. Юсков (Москва) - 1.09,17
2. Есин (Московская область/Краснодарский край) - 1.09,82
3. Мурашов (Краснодарский край/Мурманская область) - 1.10,30
Женщины
1000 м
1. Фаткулина (Челябинская область) - 1.16,12
2. Качанова (Нижегородская область) - 1.16,33
3. Шихова (Санкт-Петербург/Московская область) - 1.16,40
5000 м
1. Воронина (Нижегородская область) - 7.03,94
2. Юракова (Калужская область) - 7.04,19
3. Филюшкина (Московская область) - 7.20,23