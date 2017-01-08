Фаткулина выиграла второй забег на 500 м на чемпионате Европы

Россиянка Ольга Фаткулина стала победительницей во втором забеге на 500 м в спринтерском многоборье на чемпионате Европы в Херенвене. Второй финишировала чешка Каролина Эрбанова, замкнула тройку голландка Йорин Тен Морс. Еще одна представительница России Екатерина Лобышева не вышла на старт из-за травмы паха.
В общем зачете после трех дистанций Фаткулина идет второй, лидирует Эрбанова. В регламенте спринтерского многоборья предусмотрен еще один забег.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Женщины
Спринтерское многоборье
500 м. 2-й забег
1. ФАТКУЛИНА (Россия) – 38,07
2. Эрбанова (Чехия) – 38,19
3. Тер Морс (Голландия) – 38,29
4. Де Нелинг (Голландия) – 38,77
5. Бокко (Норвегия) – 38,78
6. Герцог (Австрия) – 38,82...
8. ШИХОВА (Россия) – 38,91
Положение после трех дистанций
1. Эрбанова (Чехия) – 114,265
2. ФАТКУЛИНА (Россия) – 114,305
3. Тер Морс (Голландия) – 114,830
4. Ленстра (Голландия) – 115,405
5. ШИХОВА (Россия) – 116,045
6. Бокко (Норвегия) – 116,120