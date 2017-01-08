Фаткулина выиграла второй забег на 500 м на чемпионате Европы

Россиянка Ольга Фаткулина стала победительницей во втором забеге на 500 м в спринтерском многоборье на чемпионате Европы в Херенвене. Второй финишировала чешка Каролина Эрбанова, замкнула тройку голландка Йорин Тен Морс. Еще одна представительница России Екатерина Лобышева не вышла на старт из-за травмы паха.

В общем зачете после трех дистанций Фаткулина идет второй, лидирует Эрбанова. В регламенте спринтерского многоборья предусмотрен еще один забег.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Женщины

Спринтерское многоборье

500 м. 2-й забег

1. ФАТКУЛИНА (Россия) – 38,07

2. Эрбанова (Чехия) – 38,19

3. Тер Морс (Голландия) – 38,29

4. Де Нелинг (Голландия) – 38,77

5. Бокко (Норвегия) – 38,78

6. Герцог (Австрия) – 38,82...

8. ШИХОВА (Россия) – 38,91

Положение после трех дистанций

1. Эрбанова (Чехия) – 114,265

2. ФАТКУЛИНА (Россия) – 114,305

3. Тер Морс (Голландия) – 114,830

4. Ленстра (Голландия) – 115,405

5. ШИХОВА (Россия) – 116,045

6. Бокко (Норвегия) – 116,120