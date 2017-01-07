14:42 | КОНЬКИ

Фаткулина выиграла первый забег на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в спринтерском многоборье

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Ольга Фаткулина победила в первом забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в спринтерском многоборье. Россиянка на финише показала результат 38,16, опередив представительницу Чехии Каролину Эрбанову.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Женщины

Спринтерское многоборье

500 м. 1-й забег

1. ФАТКУЛИНА (Россия) - 38,16
2. Эрбанова (Чехия) - 38,23
3. Ленстра (Голландия) - 38,55
4. Тер Морс (Голландия) - 38,74
5. Бокко (Норвегия) - 38,81
6. Хиршбихлер (Германия) - 38,93
7. ШИХОВА (Россия) - 38,95
9. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 39,11

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/europe/2016-2017/events/1914_285_1/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vitvk

Молодчинка! Так держать!

14:57

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