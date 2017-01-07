Фаткулина выиграла первый забег на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в спринтерском многоборье

Ольга Фаткулина победила в первом забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в спринтерском многоборье. Россиянка на финише показала результат 38,16, опередив представительницу Чехии Каролину Эрбанову.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Женщины

Спринтерское многоборье

500 м. 1-й забег

1. ФАТКУЛИНА (Россия) - 38,16

2. Эрбанова (Чехия) - 38,23

3. Ленстра (Голландия) - 38,55

4. Тер Морс (Голландия) - 38,74

5. Бокко (Норвегия) - 38,81

6. Хиршбихлер (Германия) - 38,93

7. ШИХОВА (Россия) - 38,95

9. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 39,11